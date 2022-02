Sob críticas da OMS, países europeus reduzem restrições contra a Covid-19

Pouco a pouco, muitos países que foram duramente atingidos pela covid-19 estão se abrindo e suspendendo suas medidas restritivas mais duras, e muitas vezes impopulares, mesmo em meio à disparada de casos causada pela variante Ômicron. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por outro lado, alerta que certas aberturas podem ser muito precipitadas.

Reino Unido, França, Áustria, Holanda e vários países nórdicos tomaram medidas para encerrar ou aliviar suas restrições à Covid-19, muitos deles começando já a partir de fevereiro. Na terça-feira (1º), a Dinamarca se tornou o primeiro país da União Europeia (UE) a adotar a estratégia de "retomar a vida pré-covid". As máscaras, o passaporte sanitário e os horários reduzidos de bares e restaurantes ficam para trás no país nórdico.

A França iniciou uma redução gradual de suas restrições a partir desta quarta-feira (2), o uso de máscara deixa de ser obrigatório na rua, assim como o respeito à lotação limitada nos espaços culturais. "Temos que continuar atentos, pois a pressão nos hospitais ainda é elevada", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, em entrevista ao jornal La Voix du Nord.

Na Espanha, a região da Catalunha anunciou a reabertura de bares e boates a partir de 11 de fevereiro. O governo anunciou que a vida noturna voltará "sem restrições de capacidade ou limitações de tempo".

A região implementou algumas das medidas mais rígidas da Espanha para combater o aumento de casos ligados à variante Ômicron, decretando toque de recolher, suspensão de atividades noturnas e limites de capacidade nos restaurantes e em espaços desportivos e culturais.

Também na terça-feira, a Noruega suspendeu a proibição de servir álcool depois das 23h e o limite de reuniões privadas para 10 pessoas. Os viajantes que chegarem à fronteira não precisarão mais fazer um teste Covid-19 antes da entrada. As pessoas podem sentar-se lado a lado novamente em eventos com assentos fixos, e eventos esportivos podem ocorrer como acontecia em tempos pré-pandemia.

A Áustria, que foi o primeiro país europeu a ordenar um mandato de vacina, planeja afrouxar outras restrições da Covid-19 neste mês e tomar medidas como permitir que os restaurantes fiquem abertos até mais tarde.

Na Alemanha, onde as infecções ainda atingem recordes diários e as autoridades ainda estão preocupadas com um grande número de idosos não vacinados, restrições como limites a reuniões privadas e exigências para que as pessoas apresentem prova de vacinação ou recuperação permanecem em vigor. Os líderes do país planejam rever a situação em 16 de fevereiro.

revelação de festas proibidas na residência oficial do ministro. Em 19 de janeiro, o Reino Unido anunciou o fim do uso obrigatório de máscara, o teletrabalho deixou de ser uma recomendação do governo e o passaporte sanitário deixou de ser obrigatório para ter acesso a discotecas e a grandes aglomerações. O movimento, porém, ocorreu após pressões do partido do premiê Boris Johnson depois da

OMS diz que é prematuro suspendender medidas sanitárias

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou na terça-feira que é prematuro celebrar a vitória contra a Covid-19 e abandonar o esforço que vem sendo feito para deter a transmissão do coronavírus. "É prematuro que qualquer país capitule, ou que declare sua vitória", alertou Tedros em entrevista coletiva. "Mais transmissão significa mais mortes."

A Ômicron é menos propensa a causar doenças graves do que a variante Delta anterior, de acordo com estudos. Ela se espalha ainda mais facilmente do que outras cepas do coronavírus e já se tornou dominante em muitos países. Também infecta mais facilmente aqueles que foram vacinados ou já foram infectados por versões anteriores do vírus.

O diretor de Emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou temer que alguns países queiram imitar governos que eliminam restrições, por pressão política, ignorando sua situação epidemiológica e sua cobertura vacinal.

Maria Van Kerkhove, responsável pela luta contra a Covid-19 na OMS, alertou para um relaxamento precoce das medidas de prevenção. "Pedimos cautela, pois muitos países ainda não atingiram o pico da Ômicron. Muitos países têm um baixo nível de cobertura de vacinas", disse a especialista.

Desde que a variante Ômicron foi detectada pela primeira vez há dez semanas, a OMS recebeu relatos de 90 milhões de casos. "Estamos preocupados com o fato de ter se instalado em certos países uma ideia de que, graças às vacinas e devido à alta transmissibilidade da variante e sua menor gravidade, não é possível prevenir o contágio", disse o chefe da OMS.

"Isso não poderia estar mais longe da verdade", disse Tedros, enfatizando que o vírus é "perigoso", uma mensagem que ele repetiu desde que essa variante apareceu. "Não estamos pedindo aos países que restabeleçam os bloqueios, mas estamos pedindo que protejam suas populações usando todos os meios disponíveis e não apenas vacinas", disse o alto funcionário da OMS.

Ele também destacou que o vírus continuará evoluindo, por isso pediu aos países que continuem testando, monitorando e sequenciando. "Não podemos combater esse vírus se não soubermos o que ele está fazendo", disse o médico. O diretor da OMS estimou ainda que se o vírus continuar a evoluir, "talvez as vacinas também tenham de evoluir".

A OMS fala há muito tempo sobre um intervalo de tempo entre o momento em que os casos são relatados e um impacto subsequente no número de mortos. Segundo Michael Ryan, os novos casos relatados em todo o mundo de 24 a 30 de janeiro foram semelhantes ao nível da semana anterior, mas o número de novas mortes aumentou 9% - para um total de mais de 59.000.

Mais de 370 milhões de casos e mais de 5,6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 já foram relatados em todo o mundo. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS