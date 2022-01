Na ONU, Biden volta a pregar diálogo, mas diz que ataque russo à Ucrânia terá consequências

A Casa Branca publicou comunicado com declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre uma reunião do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas para tratar da ameaça à Ucrânia, que ocorre nesta segunda-feira (31). Segundo o líder, os EUA apresentaram em detalhes a "total natureza da ameaça da Rússia à soberania e à integridade territorial da Ucrânia".