Sergio Mattarella é reeleito presidente na Itália, mesmo sem querer

Depois de seis dias de articulações frenéticas entre as forças partidárias, oito rodadas de votação e ao menos uma dezena de nomes lançados como possíveis candidatos, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, foi reeleito, sábado (29), para um segundo mandato como chefe de Estado. Aos 80 anos, embora viesse dizendo que não gostaria de permanecer no cargo, seu nome recebeu a maioria dos votos no complexo método de escolha indireta, realizada por parlamentares e representantes estaduais.

Com o resultado, Mattarella, que deixaria o Palácio do Quirinal na quinta-feira (3), vai continuar ocupando pelos próximos sete anos o posto institucional mais alto do país. Na agenda do presidente, o dia em que ele deixaria sua residência oficial será agora a data do juramento para o segundo mandato.

A definição aconteceu na oitava votação, depois de sete tentativas frustradas realizadas desde a última segunda (24). Em busca de uma estratégia de consenso, os líderes partidários passaram a semana em negociação, testando cenários e lançando candidatos. Nenhum dos dois grandes grupos, centro-esquerda e centro-direita, reunia votos suficientes para decidir um nome autonomamente.

Esta é apenas a segunda vez na história da República italiana, nascida em 1946, que ocorre uma reeleição. Foi justamente o antecessor de Mattarella, Giorgio Napolitano, o primeiro a ser reconduzido ao cargo, com um mandato de 2006 a 2013 e outro de 2013 a 2015. Após dois anos no segundo mandato, porém, diante de entraves políticos e alegando dificuldades pelos seus 89 anos, Napolitano renunciou.

Se permanecer na presidência, Mattarella chegará ao fim do mandato com 87 anos. "Os dias difíceis ocorridos para a eleição à presidência, durante a emergência que ainda estamos atravessando, requerem senso de responsabilidade e de respeito às decisões do Parlamento", disse o presidente reeleito, ao receber o resultado oficial da votação. "Essas considerações impõem não se esquivar dos deveres a que se é chamado e devem prevalecer sobre as perspectivas pessoais".

A Constituição italiana permite a reeleição do chefe de Estado, mas esse desfecho é considerado excepcional, e o próprio Mattarella havia anunciado publicamente, em diversas ocasiões, que não estava disponível para mais sete anos no poder. Ele havia inclusive iniciado seu processo de saída do Quirinal e alugado um apartamento em Roma.

No entanto, diante da dificuldade de encontrar consenso em torno de um novo nome para a presidência, Mattarella cedeu ao pedido do Parlamento e aceitou continuar no cargo.

"A reeleição representa um colapso do sistema político, das lideranças dos partidos, porque foi preciso voltar ao ponto de partida, depois de longas tratativas que envolveram e queimaram tantas personalidades importantes", avalia Lorenzo Pregliasco, professor de estratégias e comunicação política da Universidade de Bolonha. "A segunda eleição de Napolitano inaugurou uma anomalia, uma coisa muito fora do rito, e agora, pela segunda vez consecutiva, isso acontece e amplia os sinais do curto-circuito político-institucional."

Se o resultado é considerado, na Itália, um sinal da fragilidade do sistema político-partidário, no cenário internacional, ele pode ser recebido como uma garantia de estabilidade para os próximos anos. Um dos desafios é o de propiciar as condições para a saída da crise sanitária, da qual a Itália é uma das mais atingidas, e para a recuperação socioeconômica da pandemia, inclusive com bom uso dos recursos da União Europeia.