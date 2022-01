Parlamentares trocam socos e empurrões no Congresso de Honduras

Em sessão marcada por empurrões, troca de socos e acusações de "traição", parlamentares se reuniram nesta sexta-feira (21) para eleger a diretoria provisória do Congresso Nacional de Honduras (2022-2026).

Com 85 votos a favor - eram necessários 65 -, os parlamentares elegeram o deputado Jorge Cálix como presidente do Congresso, em uma decisão que não respeitou o pacto entre partidos da base aliada. O episódio ocorre a menos de uma semana da posse da presidente eleita do país, Xiomara Castro de Zelaya.

Segundo o diário La Prensa, de Honduras, a confusão teria começado depois que o ministro do Interior, Leonel Ayala, abriu a sessão e um grupo de 20 deputados do Partido Libertad e Refundación (Libre) propôs Jorge Cálix (do Libre), um dos dissidentes, como presidente da Casa. A sugestão viola, portanto, um pacto formado com um dos partidos aliados. Cálix seria opositor a Xiomara, a nova presidente da República, eleita no mês passado.

A eleição tumultuada provocou brigas golpes e ofensas dentro da câmara. Vários seguidores do Partido Libre invadiram a sede legislativa como forma de protesto. Nas redes sociais, a presidente eleita Xiomara Castro reagiu e descreveu o ocorrido como "traição". "A traição está completa", disse ela.