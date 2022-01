Bolsonaro deve encontrar Orbán, líder ultranacionalista da Hungria

O presidente Jair Bolsonaro deve realizar uma visita à Hungria para um encontro com o líder ultranacionlista do país, Viktor Orbán. A passagem do brasileiro por Budapeste está sendo organizada para ocorrer após a agenda em Moscou, em meados de fevereiro.

Orbán tem histórico de atuar contra a oposição e a imprensa local. Ele é considerado hoje um dos principais líderes da ultradireita na arena internacional, ao lado do próprio Bolsonaro.

O líder húngaro chegou ao poder em 2010 e promove a defesa do que chama de valores conservadores cristão. Tem ainda uma forte agenda contra a imigração e atuou para limitar direitos de homossexuais. A ofensiva de Orbán contra direitos LGBTQIA o colocou ainda em rota de colisão com órgãos da União Europeia (UE).

Além do encontro de dois líderes politicamente alinhados, a expectativa da diplomacia brasileira é tentar usar a viagem para ampliar exportações na área de defesa ao país europeu. A Hungria foi um dos países que assinou contrato para compra da aeronave militar KC-390, da Embraer. Interlocutores também destacam que o país, dentro da UE, apoia reivindicações do Brasil como a ratificação do acordo comercial assinado pelo bloco com o Mercosul.