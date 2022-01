Rússia anuncia exercícios navais junto de China e Irã em meio à crise na Ucrânia

A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (20), que fará exercícios com sua Marinha em janeiro e fevereiro nos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico, além do Mar Mediterrâneo, em meio ao aumento das tensões com países do Ocidente e um temor de uma invasão à Ucrânia.

Segundo o governo russo, a operação contará com mais de 140 navios de guerra e de apoio, além de 60 aviões. Ao todo, 10.000 militares farão parte das ações. Esses exercícios vão ocorrer em "águas e mares adjacentes ao território russo" e em "zonas de importância operacional nos oceanos do mundo", justificou o Ministério da Defesa.

Moscou planeja ainda realizar manobras navais em conjunto com o Irã e a China, dois dos maiores adversários dos EUA atualmente. A previsão é de que esses exercícios comecem nesta sexta-feira (21) e durem três dias pelo Oceano Índico.

"Melhorar a capacidade de combate e a prontidão, fortalecer os laços militares entre a Marinha iraniana e a China e a Rússia, garantir a segurança comum e combater o terrorismo marítimo estão entre os principais objetivos desses exercícios", disse o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em visita a Moscou.

A crise com a Ucrânia começou após a Rússia enviar 100 mil soldados à fronteira com o país, no que nações ocidentais afirmam que é uma ameaça de invasão, que pode se concretizar nas próximas semanas. Moscou nega invadir o vizinho, mas tem usado a ameaça como uma carta para tentar impedir o avanço da Otan, aliança militar de países ocidentais, pela região, travando a adesão da Ucrânia ao grupo.

Em meio ao impasse, o país tem expandido suas operações militares na região e começou, nesta semana, a enviar soldados para Bielorrússia, para exercícios nas fronteiras com a Ucrânia e países da União Europeia.