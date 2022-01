EUA e outros países discutem sanções à Rússia, afirma Blinken

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (19), que os Estados Unidos estão conversando com outros países, incluindo os do G-7 e da União Europeia, sobre um possível conjunto de sanções contra a Rússia. Segundo ele, a Rússia está na iminência de atacar a Ucrânia. Blinken diz esperar que as sanções não sejam necessárias, mas, caso aconteçam, vão incluir "sérias consequências econômicas".