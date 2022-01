Ômicron: Estudo em Israel indica que 4ª dose oferece defesa limitada

Um hospital de Israel divulgou nesta segunda-feira (17) que pesquisas preliminares indicam que uma 4ª dose da vacina fornece apenas defesa limitada contra a variante Ômicron.

O Sheba Hospital começou, no mês passado, a administrar uma 4ª dose a mais de 270 trabalhadores médicos. Segundo a Associated Press, o ensaio clínico descobriu que os imunizados apresentaram aumentos nos anticorpos "um pouco maiores" do que após a terceira vacina no ano passado, mas o aumento de anticorpos não impediu a propagação Ômicron.