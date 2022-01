Reino Unido cogita eliminar restrições da pandemia gradualmente a partir de março

O governo do Reino Unido está elaborando planos para eliminar gradualmente as restrições pandêmicas restantes no país a partir de março, enquanto o primeiro-ministro Boris Johnson sinaliza que está preparado para deixar a nação conviver com o vírus.

Segundo o jornal The Guardian, uma fonte confirmou que o governo está tentando acabar com o auto-isolamento obrigatório para casos positivos de Covid-19, dizendo que seria "perverso" manter a medida no longo prazo, esta que poderá vir a ser substituída por orientação. A exigência legal de auto-isolamento, com multas de até 10 mil libras por não conformidade, é uma das várias leis que expiram em março e o governo está considerando se alguma delas ainda será necessária.