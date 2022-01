Netanyahu negocia acordo em processo de corrupção

O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está negociando um acordo judicial no processo de corrupção do qual é alvo, disse uma pessoa familiarizada com os planos neste domingo. O acordo, que pode ser assinado já na próxima semana, removeria Netanyahu da linha de frente política de Israel por anos, abrindo caminho para uma corrida pela liderança em seu partido Likud e embaralhando o mapa político de Israel.