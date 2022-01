Oposição na Venezuela vence eleição em berço de Chávez

A oposição venezuelana saiu vitoriosa nas eleições para governador no estado de Barinas, berço do ex-presidente Hugo Chávez, pondo fim a um período de 22 anos em que familiares do líder bolivariano estiveram à frente do governo estadual.

A disputa de domingo foi realizada após a Justiça, alinhada ao chavismo, anular o pleito realizado no último mês de novembro, quando os resultados indicavam uma vitória da oposição. De acordo com a agência de notícias Associated Press, os eleitores de Barinas elegeram o candidato Sergio Garrido, representante da Mesa Democrátiva Unida (MUD), partido de oposição apoiado pelos EUA.

O candidato do Partido Socialista Unido da Veneuela (PSUV) e chanceler do país, Jorge Arreaza, reconheceu a derrota. "A informação que recebemos de nossas estruturas do PSUV indicam que, ainda que tenhamos aumentado nossos votos, não conseguimos alcançar o objetivo. Agradeço de coração à nossa militância heroica. Seguiremos protegendo o povo barinês em todos os espaços", ele escreveu no Twitter.

Com o reconhecimento da derrota pelo chavismo, a oposição deverá assumir o governo do estado natal de Chávez (1954 - 2013). O PSUV governava Barinas desde 1998.