Israel registra paciente com Covid-19 e gripe simultaneamente

Autoridades médicas de Israel confirmaram o primeiro caso de um indivíduo infectado com a gripe sazonal e Covid-19 simultaneamente. Apelidada de "flurona", as duas infecções foram encontradas em uma mulher grávida não vacinada que apresentava sintomas leves, de acordo com informações do Hospital Beilinson, em Petah Tikva. Alguns relatórios sugeriram que isso marcou o primeiro caso duplo no mundo, mas relatórios de pacientes com gripe e Covid-19 surgiram nos EUA já na primavera de 2020.

Os profissionais apontaram ainda ser provável que muitos outros tenham sido infectados com os dois vírus, mas que ainda não foram diagnosticados. "A doença é a mesma doença. Elas são virais e causam dificuldade para respirar, pois ambas atacam o trato respiratório superior", disse Arnon Vizhnitser, diretor do departamento de ginecologia do hospital.

A mulher recebeu alta na quinta-feira, 30 de dezembro, do hospital, que indicava que ela estava em boas condições.