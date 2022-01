Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU

O ano de 2022 começa com a volta do Brasil ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). Nesta terça-feira, o País toma posse para um mandato de dois anos como membro não permanente da instituição, com sete metas em foco.

Segundo o embaixador Ronaldo Costa Filho, chefe da missão brasileira na ONU em Nova York, o país planeja usar o assento para debater questões relacionadas à América Latina, com foco em Haiti e Colômbia, e se dedicar à frente de trabalho envolvendo conflitos na África, "em busca de soluções mais ágeis e que ouçam todos os lados envolvidos". Em paralelo, o diplomata prevê manter o pleito de reforma do órgão - que há tempos é alvo de questionamentos sobre sua capacidade concreta de ação para a manutenção da paz.

Costa Filho avalia que cerca de 70% do trabalho do Conselho de Segurança hoje já seja dedicado a países africanos. Com a estratégia brasileira, a tendência é de uma aproximação maior a essa região.

O Itamaraty tem embaixadas em ao menos 33 nações na África. Na presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, a diplomacia brasileira buscou reforçar laços com o chamado Sul global, em um movimento que incluiu a abertura de representações diplomáticas no continente.

Com Jair Bolsonaro, porém, a prioridade foram as relações com os Estados Unidos - em busca de aliança com o então presidente Donald Trump, que não conseguiu se reeleger - e com países comandados por líderes conservadores, como a Hungria de Viktor Orbán e a Polônia de Andrzej Duda.

Entre os conflitos africanos que podem chegar ao Conselho de Segurança estão o confronto entre governo e opositores na Etiópia, ataques de um grupo armado na República Democrática do Congo, as consequências de golpes militares no Mali e a reconstrução da Líbia, devastada por uma guerra civil que começou após uma intervenção estrangeira autorizada pela ONU - à época, o Brasil também tinha mandato no órgão e se opôs à ação, mas foi voto vencido.

O Conselho de Segurança é a instância das Nações Unidas com mais poder para agir. Sua principal missão é tentar impedir e encerrar conflitos e evitar que países ameacem uns aos outros. Para isso, pode ordenar operações militares internacionais, aplicar sanções e criar missões de paz, para tentar reorganizar territórios após conflitos ou catástrofes.

Uma das maiores críticas ao Conselho de Segurança é a seu modelo considerado engessado, que dificulta a adoção de ações mais firmes, especialmente em casos envolvendo grandes potências. Os membros permanentes (EUA, China, Rússia, Reino Unido e França) podem vetar qualquer medida que os desagrade. Assim, Moscou, por exemplo, consegue impedir punições contra si em relação a suas ações militares envolvendo a Ucrânia.

O colegiado tem 15 assentos, sendo 5 fixos e 10 rotativos. O Brasil ocupará uma das vagas não permanentes, ao lado de Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana. Os outros cinco temporários, cujos mandatos vão até o fim de 2022, são Índia, Irlanda, México, Noruega e Quênia.