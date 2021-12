Chineses em cidade sob lockdown têm dificuldade para conseguir comida

Sob lockdown estrito há uma semana , moradores da cidade de Xian, no norte da China, afirmam estar com problemas para conseguir comida. Os 13 milhões de habitantes têm direito de sair para se abastecer com comida apenas uma vez a cada três dias.

Na quarta-feira (29), as autoridades regionais admitiram que as restrições afetavam a oferta de alimentos, mas o governo central relativizou essas dificuldades nesta quinta-feira (30). "No geral, a oferta de produtos básicos em Xian é suficiente", afirmou o porta-voz do ministério do Comércio, Gao Feng, em entrevista coletiva on-line. O porta-voz acrescentou que seu ministério tomaria medidas adicionais para garantir o abastecimento em caso de necessidade.

No entanto, habitantes de Xian informaram à agência de notícias AFP que não têm alimentos. Muitas pessoas ficaram dependentes de serviços de delivery, mas os mercados e restaurantes estão sem pessoal por causa do lockdown, o que dificulta o abastecimento, relatou a agência Reuters. Uma autoridade local disse que o governo de Xian está trabalhando para resolver essa lacuna.

Nesta quinta-feira (30), foram relatados 155 novos casos de Covid-19 na cidade, a maior transmissão comunitária registrada por qualquer município chinês ao longo deste ano. Apesar de ser um patamar baixo comparado a outros lugares do mundo, autoridades têm efetuado uma política rígida de combate à pandemia no país asiático, com restrições de viagem na região afetada desde 23 de dezembro. A polícia colocou agentes em cada complexo residencial para garantir que as restrições de circulação sejam cumpridas.