Biden tratará de tensões na Ucrânia em telefonema com Putin nesta quinta-feira

A Casa Branca informou em comunicado emitido nesta quarta-feira (29) que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversará por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (30), a fim de discutir vários pontos, entre eles as tensões na Ucrânia. A nota lembra que o governo norte-americano tem mantido contatos diplomáticos com aliados europeus e outros parceiros, a fim de coordenar uma resposta comum ao envio de militares russos à fronteira.

É muito provável que Biden ofereça ao Putin "uma via diplomática" para tentar resolver a tensão sobre a Ucrânia. Os EUA seguem "profundamente preocupados" com a presença de tropas na área e estão "preparados para responder" em caso de invasão, afirmou um alto funcionário da Casa Branca. Biden deve sugerir que as tropas russas deixem a fronteira e voltem às suas áreas de treinamento habituais.