França volta a registrar recorde diário de casos de Covid-19

A situação com relação à disseminação da Covid-19 continua a se desenvolver na França. De acordo o ministro da Saúde do país, Olivier Véran, foram registradas nas últimas 24 horas mais de 208 mil casos diários de contaminação pela doença. Em um intervalo de pouco menos de uma semana, é a terceira vez que o país ultrapassa seu próprio recorde diário.

Ajuda na detecção de novos casos a venda de autotestes de Covid-19. Antes disponibilizados apenas em farmácias, agora o governo autorizou que os kits sejam vendidos em outros locais, "excecionalmente e até 31 de janeiro de 2022", principalmente por conta da pressão de redes de supermercados.

Com o aumento constante do número de infecções, autoridades agora correm para criar medidas na tentativa de conter a disseminação da doença. As casas noturnas vão permanecer fechadas por mais três semanas, a partir de 3 de janeiro - informou o ministro do Turismo nesta quarta-feira (29).

Os cerca de 1.600 estabelecimentos deste ramo no país estavam fechados desde 6 de dezembro por um período inicial de quatro semanas coincidentes com o período do Natal. O objetivo era evitar a propagação do vírus, cuja variante Ômicron se revelou especialmente contagiosa.