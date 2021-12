Biden revoga restrições de viagens a países africanos impostas devido à Ômicron

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou nesta terça (28), as restrições de viagens impostas a alguns países africanos, devido à nova variante Ômicron da Covid-19. De acordo com Biden, as restrições não são mais necessárias para proteger a saúde pública. "Tendo aprendido mais sobre a variante Ômicron nas últimas semanas, o CDC agora recomenda o fim das restrições de viagem impostas na Proclamação 10.315", destacou o presidente.