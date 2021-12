Atirador mata quatro pessoas e fere outras três nos Estados Unidos

Um homem armado matou quatro pessoas e feriu outras três, incluindo um policial, no estado americano do Colorado, na segunda-feira (27), antes de ser morto, de acordo com o informado pela polícia americana.

O ataque começou na segunda-feira à tarde, e tiros foram disparados em pelo menos quatro lugares nas cidades de Denver e Lakewood, disse a polícia. O agressor teria aberto fogo pela primeira vez em Denver, onde matou duas mulheres e um homem e deixou um ferido. Em seguida, foi para Lakewood, onde matou um homem e feriu outro, ainda de acordo com a polícia.

Com as informações do primeiro ataque, os agentes de Lakewood conseguiram identificar o indivíduo. Após uma troca de tiros entre policiais e o agressor, o atirador foi morto. Um policial ficou ferido no tiroteio e os motivos que levaram o homem a cometer o ataque são desconhecidos.