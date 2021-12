Israel aprova plano para dobrar número de colonos em assentamentos de Golan

Israel aprovou no domingo (26) um plano para dobrar o número de moradores nos assentamentos judaicos nas Colinas do Golan em cinco anos, parte de um projeto de mais de US$ 300 milhões. A medida pode apertar seu controle sobre o território que ocupou no conflito com a Síria em 1967.

Em uma reunião de gabinete na comunidade de Mevo Hama, no Golan, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, afirmou que o momento é de reforçar a presença de judeus israelenses no território. Ele citou como argumentos o reconhecimento do então presidente norte-americano, Donald Trump, em 2019, da soberania israelense sobre Golan e o fato de seu sucessor, Joe Biden, não ter manifestado intenção de reverter a decisão.

De acordo com um projeto aprovado pelo gabinete, cerca de 7,3 mil unidades habitacionais serão construídas em Katzrin, o principal assentamento de Israel na área, e em comunidades judaicas menores. "O objetivo é dobrar o número de residentes (israelenses) em Golan nos próximos anos, o que significa um acréscimo de 23 mil pessoas", disse, em comunicado, o escritório de Bennett.

Segundo o premiê, dois novos assentamentos também estão planejados para Golan, com 4 mil casas. Cerca de 20 mil drusos, a maioria dos quais se identifica como sírios, também vivem no Golan.

Israel anexou as Colinas do Golan, com cerca de 1,2 mil km², em 1981, um movimento que não foi reconhecido pela comunidade internacional. A Síria exige a volta do planalto estratégico, que também faz fronteira com o Líbano e a Jordânia.