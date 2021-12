Ômicron traz recordes de novos casos da Covid e provoca caos em aeroportos

O avanço da variante Ômicron da Covid-19 no Hemisfério Norte levou diversos países a bater recorde de contágios no feriado de Natal e mobilizou governos dos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Reino Unido a planejar medidas contra a nova cepa do vírus. Em paralelo, o cancelamento de voos provocado pelo impacto do surto em trabalhadores do setor aéreo nesses países ainda afeta o transporte aéreo , com mais de 2 mil viagens suspensas só nesta segunda-feira (27).