Ômicron faz aéreas dos EUA cancelarem mais de 200 voos

Às vésperas do feriado de Natal, as companhias aéreas United Airlines e Delta Air Lines anunciaram uma série de cancelamentos de voos, motivados pelo aumento de casos de Ômicron, a nova variante do coronavírus. Segundo as duas empresas, vários funcionários de solo e tripulantes foram contaminados pelo vírus. Sem pessoal suficiente para as operações, cerca de 200 voos foram cancelados, sendo que 120 são da United e 90 da Delta.