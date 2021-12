Elon Musk rebate críticas e diz que vai pagar US$ 11 bi em impostos

O bilionário Elon Musk, pessoa mais rica do mundo e CEO da Tesla e SpaceX, escreveu no Twitter, no fim da noite deste domingo (19), que vai pagar mais de US$ 11 bilhões em impostos neste ano. O anúncio aparece após embate público com a senadora democrata Elizabeth Warren por supostamente o empresário pagar pouco ao governo.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

"Para aqueles que estão se perguntando, vou pagar mais de US$ 11 bilhões em impostos este ano", escreveu Musk.

Levantamento da agência norte-americana ProPublica, divulgado em junho, mostra que o bilionário paga pouco imposto de renda em relação a sua riqueza. À época, o empresário rebateu e disse que não recebe salário da SpaceX ou da Tesla, e que paga uma taxa efetiva de 53% sobre as opções de ações que exerce.

Estimativa da revista Forbes avalia que Musk deve ao governo dos Estados Unidos, pelo menos, US$ 8,3 bilhões para 2021. No último dia 13, Musk vendeu mais cerca de 934 mil ações da Tesla para um total de US$ 906,5 milhões, de acordo com registros na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

A discussão entre a senadora Elizabeth Warren e Musk aconteceu após a congressista ironizar, pelo Twitter, a eleição do bilionário como "Pessoa do Ano" da revista Time. "Vamos mudar o código tributário fraudado para que a 'Pessoa do Ano' realmente pague impostos e pare de se aproveitar de todos os demais", escreveu.

Musk respondeu à publicação pedindo para que a senadora "abrisse os olhos". "E se você abrir os olhos por 2 segundos, vai perceber que vou pagar mais impostos do que qualquer norte-americano na história este ano.

"Ele está remodelando a vida na Terra e possivelmente a vida fora dela também", disse Edward Felsenthal, editor-chefe da Time, durante o programa de TV "Today" (NBC), para justificar a escolha. Entre os feitos destacados, a Time relembra que a empresa de foguetes SpaceX ultrapassou a Boeing e outras do ramo para ser dona do futuro de viagens espaciais da América.