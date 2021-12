Bolsonaro passa presidência pró-tempore do Mercosul a presidente do Paraguai

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, formalizou nesta sexta-feira (17), a passagem da presidência pró-tempore do Mercosul para o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Em uma rápida fala para encerrar a 59ª Cúpula do Mercosul e Estados associados, ocorrida nesta sexta-feira em formato virtual, Bolsonaro voltou a dizer que a liberdade é "o bem maior do ser humano".

Bolsonaro também afirmou que o governo está comprometido com a recuperação da economia e com o crescimento sustentável. "Foi essa convicção que levou-nos a escolher como tema central do Fórum Mundial do Mercosul a integração produtiva no setor de fármacos. A pandemia demonstrou que não podemos ficar dependentes de exportação de fora da região", declarou o presidente.