Acidente com castelo inflável em escola mata 4 crianças na Austrália

Quatro crianças morreram e várias outras ficaram gravemente feridas em um acidente com um castelo inflável nesta quinta-feira (16) durante uma festa escolar de fim de ano na Austrália. Fortes ventos levantaram o brinquedo, e quem estava dentro caiu de uma altura de 10 metros, informaram autoridades locais.

O acidente ocorreu na Escola Primária Hillcrest, cidade de Devonport, na ilha da Tasmânia, por volta das 10h (horário de Brasília). As vítimas são dois meninos e duas meninas que estavam no último ano da escola primária - geralmente, alunos desse período têm 10 ou 11 anos. Mais cinco crianças estavam no hospital, quatro em estado crítico, disseram as autoridades.

"Estamos todos de luto", disse o comissário de polícia da Tasmânia, Darren Hine, a repórteres. "Nossos corações se partem pelas famílias e entes queridos, colegas de escola, professores desses jovens que foram levados cedo demais."

Não foi divulgada nenhuma explicação imediata de como o castelo inflável foi alçado ao ar. O governador da Tasmânia, Peter Gutwein, disse que "é simplesmente inconcebível que esta tragédia chocante tenha ocorrido" e prometeu uma investigação completa.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, descreveu o incidente como "devastador e comovente". "Crianças pequenas em um dia divertido, junto com suas famílias, e tudo se transforma em uma tragédia horrível nesta época do ano. Isso parte o coração", disse Morrison aos repórteres.

Vários helicópteros de resgate e ambulâncias foram enviados ao local. A imprensa exibiu imagens de policiais chorando diante de lonas azuis que cobriam o que alguns descreveram como "uma cena muito chocante e angustiante". A escola havia convidado os pais a colaborar com o evento, que incluiu uma área de jogos, um tobogã, uma área de artes e atividades manuais e o castelo inflável.

"O objetivo do dia é comemorar um ano de sucesso e aproveitar algumas atividades divertidas com os colegas de classe", afirmou a instituição, em sua página no Facebook. A mensagem teve uma atualização algumas horas depois: "Aconteceu um acidente na área da nossa escola. Vamos fechar a escola pelo resto do dia". "Pedimos que os pais venham buscar seus filhos com urgência".