Ditadura da Bielorrússia condena um dos principais nomes da oposição a 18 anos de prisão

Um tribunal da Bielorrússia condenou Serguei Tikhanovski, um dos principais opositores do ditador Aleksandr Lukachenko, a 18 anos de prisão por acusações de organização de protestos em massa e incitação ao ódio social. De acordo com a Belta, agência de notícias estatal, outros cinco apoiadores de Tikhanovski também foram condenados nesta terça-feira (14) a penas que variam de 14 a 16 anos.

Tikhanovski foi preso em maio de 2020, quando se preparava para concorrer contra Lukachenko nas eleições que ocorreriam três meses depois - e cujos resultados, considerados amplamente fraudados, foram o gatilho de uma onda de manifestações que levaram milhares às ruas da Bielorrússia em atos contra o regime.

Impedido de concorrer no pleito, o blogueiro foi substituído na campanha por sua esposa, Svetlana Tikhanovskaia, que se tornou um dos principais nomes da oposição à ditadura de Lukachenko. Poucas horas antes do anúncio da sentença contra o marido, Svetlana descreveu todo o processo como ilegal e intolerável. "Comentando o chamado 'veredicto', só me farei uma pergunta: o que eu faço com essa notícia? Continuarei a defender a pessoa que amo, que se tornou um líder para milhões de bielorrussos."

Sem dar detalhes, Svetlana disse ainda, em um pronunciamento gravado em vídeo, que vai "tentar fazer algo muito difícil, talvez impossível" para adiantar o momento em que poderá encontrar o marido na "nova Bielorrússia".

Em uma publicação no Twitter, a opositora descreveu a decisão da Justiça como uma vingança do regime de Lukachenko, mas prometeu ação. "O ditador vinga-se publicamente de seus adversários mais fortes. O mundo inteiro está assistindo. Não vamos parar."