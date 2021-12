Chilenos vão às urnas no domingo (19) escolher novo presidente

No domingo (19), ocorre o segundo turno da eleição presidencial no Chile. Os eleitores irão às urnas escolher entre o esquerdista Gabriel Boric, de 35 anos, e o ultradireitista José Antonio Kast, de 55, no primeiro pleito desde a redemocratização em que os partidos que governaram até aqui não estarão na disputa.

Tanto Boric quanto Kast despertam paixões entre seus eleitores , mas, mesmo assim, uma parcela significativa da população acompanha a campanha de longe, desconfiada de propostas consideradas radicais ou descrente da possibilidade de mudanças no país.

No primeiro turno, Boric, do Convergência Social, obteve 25,83% dos votos. Kast, do Partido Republicano, 27,9%. A diferença entre os dois foi de 146.313 votos - uma das menores da história eleitoral chilena. Porém, na mais recente pesquisa do instituto Cadem, Boric tem 40% das intenções de voto, contra 35% de Kast, com 25% de indecisos. Nesta última semana de campanha, as sondagens de boca de urna estão proibidas, e esta foi a última a ser veiculada antes do período de proibição. Mas, apesar das pesquisas, o resultado é considerado imprevisível.

Kast, um admirador da ditadura de Augusto Pinochet, que durou de 1973 até 1990, apostou suas fichas em um discurso de retomada da "ordem, segurança e liberdade", após a violenta revolta popular enfrentada pelo atual presidente, Sebastián Piñera, em outubro de 2019. Boric, por sua vez, passou a campanha pregando uma mudança no modelo econômico liberal e defendendo bandeiras da esquerda radical, como um novo sistema de aposentadorias.

Outro ponto de divergência é sobre como lidar com a imigração. O esquerdista defende uma política de melhor acolhimento. Já o ultradireitista tem uma postura mais dura: propõe elaborar um estatuto de expulsão.

A alta abstenção é uma tradição no Chile. Em 1989, por exemplo, 92,4% dos chilenos foram às urnas no primeiro turno para presidente. Mas, em 2012, quando o voto passou a ser facultativo, os números caíram. Nem mesmo os protestos de 2019, que culminaram no processo de elaboração de uma nova Constituição, foram capazes de mudar o cenário.