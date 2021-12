Acordo nuclear: negociador do Irã relata reunião 'construtiva' com Rússia e China

Negociador-chefe do Irã nas tratativas para a retomada do acordo nuclear de 2015, Ali Bagheri afirmou que teve uma reunião "construtiva e fértil" com suas contrapartes russa e chinesa neste domingo (12), em postagem no Twitter.

"Compartilhamos ideias sobre como proceder e também coordenamos nossas posições sobre diversos assuntos", relatou a autoridade iraniana. Bagheri ainda completou ao dizer que Teerã continuará com seu "envolvimento intenso e sério para chegar a um bom acordo" durante as conversas, que também envolvem Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Alemanha e França.

Entre as exigências do Irã está a retirada de sanções contra o país pelos norte-americanos. Há, porém, a possibilidade dos EUA apertarem as restrições contra Teerã, segundo relatos na imprensa internacional.