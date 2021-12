Biden fala para Putin em 'fortes medidas econômicas' em caso de escalada militar

Em conversa nesta terça-feira (7) com o, o homólogo norte-americano, Joe Biden, deixou claro que os Estados Unidos e seus aliados "responderiam com fortes medidas econômicas e outras no caso de uma escalada militar" na questão com a Ucrânia, segundo comunicado divulgado pela Casa Branca. De acordo com o documento, o democrata demonstrou a "profunda preocupação" de Washington e seus parceiros europeus com a escalada de forças russas na proximidade com o território ucraniano.