EUA despacha 11 milhões de doses de vacinas para o exterior, diz Casa Branca

Joe Biden, se comprometer na noite de quinta-feira (2) em doar até 1,2 bilhão de doses em todo o mundo. Os Estados Unidos despacharam nesta sexta-feira (3) 11 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o exterior, após o presidente do país,

Especialistas da Casa Branca aproveitaram a coletiva para comentar o conjunto de políticas para fortalecer o combate à Covid-19 e a variante Ômicron anunciadas na quinta, com destaque para campanha pública para incentivar as pessoas a completarem o ciclo vacinal e o foco para a imunização de crianças.

Questionado sobre política de viagens, representante da Casa Branca indicou que podem vir a ocorrer mudanças com base em resultados das pesquisas e orientações de especialistas. Como anunciado na quinta, o governo dos Estados Unidos vai exigir, a partir da próxima semana, que todas as pessoas que chegarem ao país do exterior apresentem teste negativo para o coronavírus de até um dia, independentemente de nacionalidade ou status de vacinação.

Além do primeiro caso da variante Ômicron do vírus na Califórnia, o país já teve casos relatados em Minnesota, Colorado, Havaí e Nova York. Os especialistas voltam a afirmar a necessidade de vacinação e que os norte-americanos não entrem em pânico. De acordo com eles, "99,9%" dos casos de Covid-19 no país ainda são da cepa Delta.