EUA confirma 1º caso da variante Ômicron na Califórnia

Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira (1º) seu primeiro caso de Covid-19 com a variante Ômicron, sequenciada na semana passada por cientistas na África do Sul.

De acordo com informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e de Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca e um dos infectologistas mais respeitados do país, o paciente infectado vive na Califórnia, mas voltou de viagem da África do Sul no último dia 22 e recebeu diagnóstico de Covid-19 na segunda-feira (29).

Ele estava completamente vacinado e teve apenas sintomas leves, dos quais já está se recuperando. O CDC informou ainda que as pessoas que tiveram contato próximo com esse paciente foram identificadas e submetidas a testes de detecção do vírus - os quais tiveram resultado negativo.

Em entrevista coletiva nesta quarta, Fauci repetiu o que já vinha dizendo à imprensa norte-americana: a identificação da Ômicron nos EUA era inevitável e apenas uma questão de tempo.