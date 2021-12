Coreia do Sul registra primeiros casos da variante Ômicron

Segundo a Yonhap News Agency, a Coreia do Sul confirmou seus primeiros casos de infecção pela cepa nesta quarta-feira (1º). Um casal de 40 anos que mora em Incheon, a oeste de Seul, e seu amigo testaram positivo para a variante em testes de sequenciamento genético, anunciou a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KDCA). Segundo informações, o casal está totalmente vacinado e visitou a Nigéria de 14 a 23 de novembro.

Nos aeroportos sul-coreanos, a vigilância foi reforçada. Autoridades de saúde realizaram os testes em quatro pessoas, incluindo o filho do casal, depois de detectar as infecções. O resultado do filho deve ser anunciado nesta quinta. Os testes foram realizados em três outros suspeitos de estarem infectados com a cepa e os resultados serão divulgados sábado (4), de acordo com a KDCA.

Recentemente, a Coreia do Sul voltou a registrar um número crescente de internações pela Covid-19. No dia dia 17 de novembro, o país reportou mais de 3.000 novas infecções, um dos índices mais altos desde o início da pandemia.