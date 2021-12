Portugal impõe restrições para barrar tendência de aumento de casos de Covid-19

Portugal entrou nesta quarta-feira (1º), em estado de calamidade, pela segunda vez neste ano, para conter a tendência de aumento dos casos de coronavírus, apesar de ter uma das taxas de vacinação mais elevadas da Europa, de 86%. O estado de calamidade está um nível abaixo do estado máximo de alerta do país.

O controle de passageiros em aeroportos, portos e fronteiras terrestres será fortalecido e, já nesta quarta, grande parte dos que entram no país tem que apresentar teste negativo para o coronavírus, detalha a Associated Press.e para a entrada em restaurantes, cinemas, ginásios e hotéis é necessária a apresentação do certificado de vacinação.