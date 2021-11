Casal que esteve em voo com casos da Ômicron foge de quarentena e é preso na Holanda

Um casal foi preso pela polícia holandesa ao tentar fugir de um hotel onde estavam em quarentena. Um deles apresentou resultado positivo para Covid-19 ao desembarcar em Amsterdã no final de semana em um voo vindo da África do Sul. Outros 60 passageiros testaram positivo, sendo 13 com a nova variane Ômicron.

O espanhol e a portuguesa foram presos quando já estavam dentro de um avião, no aeroporto Schiphol, que viajaria para a Espanha, na noite de domingo (28). Segundo um porta-voz da polícia, o casal foi retirado do voo "sem resistência".

O casal, que não foi identificado, teria saído do hotel por volta das 18h do domingo, quando os seguranças que supervisionavam a quarentena chamaram a polícia. Mais detalhes sobre o estado de saúde do casal não foram divulgados.

Um total de 624 passageiros chegaram a Schiphol em voos vindos de Joanesburgo e Cidade do Cabo na manhã de sexta-feira, pela companhia aérea holandesa KLM.

Durante quatro horas todos os passageiros foram submetidos a testes de Covid devido à descoberta da nova variante. Dos viajantes, 61 testaram positivo e foram colocados em quarentena em um hotel perto do aeroporto junto com seus parceiros. Desse total, 13 foram diagnosticados com a cepa Ômicron.