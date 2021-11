G7 diz que variante Ômicron exige 'ação urgente' e se compromete a agir com OMS

Os ministros da Saúde do Grupo dos Sete (G7) se reuniram em encontro emergencial para tratar sobre a Ômicron, nova variante do coronavírus. "A comunidade global se depara, em uma primeira avaliação, com a ameaça de uma nova variante altamente transmissível da Covid-19, que requer ações urgentes", disseram, em comunicado.

As autoridades se comprometeram a continuar trabalhando junto com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições parceiras, para compartilhar informações e monitorar avanço do vírus. Os ministros devem fazer uma nova reunião em dezembro.

Em nota, reconheceram a "importância estratégica" de garantir acesso às vacinas contra Covid-19 e de levar adiante seus compromissos de doações, além de combater a desinformação sobre vacinas e apoiar pesquisa e desenvolvimento.

Pelo Twitter, o secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, que presidiu a reunião, disse ser "vital" que o G7 continue a colaborar com seus parceiros internacionais "para enfrentar esta nova variante e ameaças futuras".