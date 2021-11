Bélgica detecta primeiro caso de nova variante da Covid-19 na Europa

O virologista belga Mark Van Ranst escreveu no Twitter que a pessoa, que não havia sido infectada pelo vírus até agora, voltou do Egito em 11 de novembro.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11). — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021