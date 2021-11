Eslováquia começa quarentena de 15 dias para conter explosão de casos de coronavírus

A Eslováquia foi outro país europeu - além de Grécia, Holanda, Alemanha e Áustria - que também endureceu as medidas para conter a pandemia de coronavírus e anunciou um confinamento de 15 dias para conter a explosão nos novos casos, seguindo o modelo adotado pela vizinha Áustria.

A medida entrou em vigor nesta quinta-feira (25), apenas três dias depois de o país ter iniciado um confinamento de pessoas não vacinadas contra o novo coronavírus. A Eslováquia tem uma das taxas de vacinação mais baixas da União Europeia (UE), com apenas 42,8% da população totalmente vacinada.

Com o confinamento, restaurantes e lojas de artigos não essenciais ficam fechados, medida semelhante àquela implantada pela Áustria no início da semana. O país contabiliza 1,1 milhão de casos e 14,1 mil mortes desde o início da pandemia, mas 224 mil contágios (20%) e 1.050 óbitos (7,5%) ocorreram apenas nos últimos 28 dias, de acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins.

Na semana passada, a Holanda se tornou o primeiro país europeu a voltar à quarentena após um aumento de casos de Covid-19. A Europa vive uma nova onda, principalmente entre não vacinados, e as infecções têm batido recordes em partes do continente. O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), a agência de saúde pública da UE, recomendou reforços de vacinas para todos os adultos, com prioridade para maiores de 40 anos.

Além da Eslováquia, República Tcheca, Holanda e Hungria relataram novos aumentos de infecções diárias, conforme o inverno atinge a Europa e as pessoas se reúnem em ambientes fechados antes do Natal, terreno fértil para a transmissão da doença.