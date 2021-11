Para conter nova onda de Covid-19, Itália restringe acesso de não vacinados a locais fechados

A Itália vai restringir o acesso de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 a alguns locais fechados, em um esforço para evitar um aumento nas infecções, no momento em que a Europa enfrenta a 4ª onda da pandemia.

Na quarta-feira (24), o governo aprovou um decreto permitindo que apenas aqueles que foram vacinados ou se recuperaram recentemente do coronavírus entrem em locais como cinemas, restaurantes e hotéis a partir de 6 de dezembro. Além disso, qualquer pessoa que usar transporte público terá que ser vacinada ou apresentar teste negativo. As medidas vão durar até 15 de janeiro.

O país também deve estender a vacinação obrigatória, já em vigor para profissionais de saúde, a professores e policiais a partir de 15 de dezembro. A aplicação da dose de reforço será compulsória para o pessoal sanitário.

A reunião desta quarta foi convocada pelo primeiro-ministro Mario Draghi para discutir o endurecimento das medidas sanitárias contra a pandemia, mas sem punir aqueles que se vacinaram - pouco mais de 84% do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde.

Apesar de apresentar um índice de imunização de 72,7% da população, acima da média da União Europeia, a Itália tem cerca de 7 milhões de pessoas aptas a se imunizar que não tomaram nem sequer a primeira dose, o que deixa espaço para os casos continuarem subindo.

O país registrou na quarta-feira mais 12.448 casos e 85 mortes por Covid-19, de acordo com boletim do Ministério da Saúde local. A média móvel de contágios diários em sete dias subiu pela 22ª vez consecutiva e atingiu 10.192, alta de 64% na comparação com duas semanas atrás, enquanto a de mortes subiu de 62 para 64, cifra 38% maior do que há 14 dias. O número de mortes foi o maior desde 10 de junho.

Com as medidas adotadas, o gabinete de Draghi torna ainda mais rígido o "passe verde", certificado sanitário exigido para o acesso a praticamente todas as atividades no país, inclusive locais de trabalho. Atualmente, o passaporte pode ser obtido por vacinados, recém-curados ou testados contra a Covid, mas o governo vai restringi-lo às duas primeiras categorias, já que italianos antivacina preferem fazer de dois a três exames por semana a se imunizar.

Apelidado agora de "superpasse verde" pela imprensa italiana, o passaporte que só admite vacinados e curados vai valer para atividades de lazer, como academias, cinemas e eventos esportivos, mas não para locais de trabalho, que ainda admitirão indivíduos que tenham sido apenas testados.