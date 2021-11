Reino Unido e França prometem aumentar cooperação após naufrágio de imigrantes

depois que 27 pessoas se afogaram ao largo de Dunquerque, na quarta-feira (24). Autoridades britânicas e francesas prometeram nesta quinta-feira (25) agir para combater a imigração de pequenos barcos pelo Canal da Mancha,

O presidente francês Emmanuel Macron pediu tentativas aceleradas por parte da França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Alemanha de encerrar as operações de tráfico de pessoas em toda a Europa após o desastre, com autoridades britânicas e francesas dizendo que algumas pessoas tentam chegar ao Reino Unido vindo à costa francesa por via rodoviária do exterior e, em algumas horas, cruzar o Canal da Mancha. Uma reunião com representantes dos cinco países deve ocorrer em Calais no domingo (28).

"Este encontro deve nos permitir definir as formas e meios de fortalecer a cooperação policial, judiciária e humanitária para ajudar na luta contra as redes de tráfico de pessoas que exploram o fluxo de migrantes", acrescentou em nota.

As autoridades francesas anunciaram que prenderam cinco pessoas sob suspeita de contrabando e homicídio involuntário agravado em conexão com as mortes na quarta-feira. Em declarações à rádio RTL nesta quinta-feira de manhã, Gérald Darmanin, ministro do Interior francês, disse que a França deteve 1.500 traficantes de pessoas desde o início do ano. O número de mortos nas travessias ilegais no períogo chega a 303. "O contrabandista de pessoas que prendemos quarta à noite, por exemplo, tinha um carro registrado na Alemanha e comprou seus barcos infláveis na Alemanha", acrescentou.

Darmanin acrescentou que, por alguns milhares de euros, os traficantes oferecem às pessoas o "El Dorado" na Inglaterra. Kevin Foster, ministro da imigração do Reino Unido, disse à BBC que é "vital que o Reino Unido e a França trabalharem juntos na resolução dos problemas" que levaram mais de 27.000 pessoas a cruzar o Canal em pequenos barcos este ano.

Ele acrescentou que o Reino Unido se ofereceu durante as negociações do ano passado sobre as relações pós-Brexit com a UE para assinar um acordo bilateral com a França para enviar de volta os requerentes de asilo que tentam chegar ao Reino Unido, mas foram rejeitados. "Não podemos forçar nossos parceiros a chegarem a um acordo", disse ele.

Aumento de travessias e pedidos de asilo

Os números da imigração divulgados pelo Reino Unido nesta quinta-feira mostraram que as travessias do Canal da Mancha estão gerando um aumento nos pedidos de asilo. Entre julho e setembro houve 15.104 pedidos, 60% acima do mesmo trimestre em 2020. No ano, até setembro, houve 37.562 pedidos de asilo - 18% a mais em relação ao período até setembro de 2020.

O aumento foi atribuído à chegada de pessoas em pequenos barcos, quase todos pediram asilo, e à reabertura de viagens internacionais. Mas, mesmo com o aumento, o número de pedidos de asilo recebidos pelo Reino Unido continua bem abaixo de outros países europeus. No ano, até junho, a Alemanha recebeu 113.625 pedidos, e a França 87.180.