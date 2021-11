Apesar de melhora no processo eleitoral, missão da UE vê irregularidades no pleito venezuelano

eleições de domingo (21) para governadores e prefeitos A Missão de Observação da União Europeia na Venezuela identificou irregularidades nas, apesar das "melhores condições" em relação às três votações anteriores, afirmou a chefe do grupo, a portuguesa Isabel Santos.

"O processo eleitoral mostrou a persistência das deficiências estruturais, mas as condições eleitorais melhoraram em comparação com as três eleições nacionais anteriores", diz o relatório preliminar, entregue pela União Europeia ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e à chancelaria.

Embora "o quadro eleitoral venezuelano cumpra a maior parte dos padrões internacionais básicos, nossa missão conseguiu verificar falta de independência judicial, o não cumprimento do estado de direito e que algumas leis afetaram a igualdade de condições, o equilíbrio e a transparência", declarou Isabel em entrevista coletiva. Entre as anomalias detectadas estão a demora na abertura e no fechamento dos centros de votação.

Ela anunciou que voltará à Venezuela "no final de janeiro ou início de fevereiro para apresentar o relatório final" de sua missão, com recomendações para futuras eleições.

O governo do presidente Nicolás Maduro pretendia usar essas eleições para reconquistar a confiança da comunidade internacional e o levantamento de sanções impostas.