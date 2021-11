China se opõe 'firmemente' a convite dos EUA a Taiwan para fórum sobre democracia

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian afirmou nesta quarta-feira (24), que seu país "se opõe firmemente" ao convite feito pelos Estados Unidos para que autoridades de Taiwan participem de uma cúpula de líderes sobre democracia. "Há apenas uma China no mundo. O governo da República Popular da China é o único representante legal de toda a China, e Taiwan é parte inalienável do território chinês", disse ele, durante entrevista coletiva.