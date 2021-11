Cinco pessoas morrem e mais de 40 ficam feridas após carro invadir desfile nos EUA

Cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas após um veículo invadir um desfile de Natal na tarde de domingo (21) em Waukesha, Wisconsin, de acordo com as autoridades municipais.

"Esses números podem mudar à medida que coletamos informações adicionais. Muitas pessoas foram levadas para hospitais da área", disse a cidade de Waukesha em um post no Twitter na manhã de segunda-feira (22).

De acordo com a rede de TV CNN, as testemunhas descreveram o horror de ver indivíduos atingidos e deitados no chão depois que um SUV vermelho passou por uma série de barricadas e entrou na rota do desfile lotado na Main Street, por volta das 16h39, horário local.

O chefe de polícia Daniel P. Thompson disse à CNN que os policiais ainda estão trabalhando com o escritório do legista do condado de Waukesha para identificar as vítimas. Thompson disse que "há uma pessoa de interesse sob custódia", mas ele não disse que é o motorista do carro ou se alguma prisão foi feita.