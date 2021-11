Quase 1 milhão de crianças recebem vacina contra Covid-19 na primeira semana de aplicação nos EUA

Os Estados Unidos vacinaram quase um milhão de crianças na primeira semana de imunização da faixa etária entre 5 e 11 anos, informou a Casa Branca. O país começou a aplicar no dia 3 de novembro a vacina da Pfizer em crianças.

"Uma vez que nosso programa só está totalmente em funcionamento esta semana, ao final do dia de hoje, estimamos que mais de 900 mil crianças de 5 a 11 anos já terão recebido sua primeira dose", afirmou o coordenador da Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients.

Zients disse na última semana que 15 milhões de doses especificamente formuladas para essa faixa etária estariam disponíveis esta semana, e que o governo federal havia adquirido doses suficientes para todas as 28 milhões de crianças elegíveis. "Este é o começo... Esperamos que mais e mais crianças sejam vacinadas ao longo do tempo", acrescentou Zients.

A Covid-19 é a principal doença que pode ser combatida com uma vacina a causar mortes de crianças nos EUA, com 66 crianças norte-americanas morrendo por causa dela no último ano, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA.