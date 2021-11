Depois de 2 meses em queda, casos de Covid-19 voltam a subir em alguns países das Américas

Depois de dois meses consecutivos em queda, o número de casos de Covid-19 voltaram a subir em alguns países das Américas. Na semana passada, a região registrou 700 mil novos casos e 13 mil mortes ligadas à doença, informou a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, em coletiva de imprensa.

Há saltos de casos em partes da Colômbia e da Bolívia, além de números crescentes na República Dominicana, em Trinidad e Tobago e Barbados, segundo Carissa.

Paralelamente, as vacinações continuam acelerando. Mais de 48% da população na América Latina está totalmente imunizada contra a Covid-19. "Mas a cobertura ainda é muito menor que em alguns países e territórios", pontua a diretora.

Carissa relembrou que a Opas está trabalhando com iniciativas públicas e privadas no Brasil e na Argentina para o desenvolvimento de produção de vacinas com base em tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).

Especialistas da Opas ainda não recomendam vacinas contra Covid para crianças

Carissa reforçou ainda que os especialistas da instituição ainda não recomendam vacinas contra Covid-19 em crianças. Ela afirmou, também, que a prioridade agora está em proteger os mais vulneráveis. "Só depois de vacinar os mais velhos, os países deveriam imunizar os mais jovens", afirmou.

O diretor-assistente da entidade, Jarbas Barbosa, disse que a decisão de vacinar as crianças cabe a cada país. "Os produtores entregam seus ensaios clínicos às autoridades regulatórias para que possam fazer revisão. Cada país tem que revisar e tomar suas decisões", afirmou.

Barbosa disse que a Pfizer ainda não solicitou à Organização Mundial da Saúde (OMS) a aprovação para vacina contra Covid-19 em crianças. Segundo ele, a estratégia das fabricantes é se voltar diretamente aos mercados interessados. Nos EUA, por exemplo, a vacinação de cidadãos entre 5 e 11 anos já está ocorrendo.