Merck recebe aval para medicamento contra Covid-19 no Reino Unido

O órgão regulatório de saúde do Reino Unido deu seu aval, nesta quinta-feira (4), a uma pílula contra a Covid-19 desenvolvida pela Merck & Co., em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics. O medicamento molnupiravir - nome comercial de Lagevrio - é o primeiro aprovado para o tratamento do coronavírus de forma leve a moderada.