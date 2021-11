China pede que cidadãos estoquem comida em meio a novos surtos de Covid-19

Enquanto enfrenta surtos pontuais de coronavírus, a China exortou a população a estocar comida e outros itens de necessidade básica. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (2) , o ministério do Comércio chinês pediu que autoridades em locais com restrições impostas pela Covid-19 disseminem informações sobre as redes de distribuições de produtos essenciais.