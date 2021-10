COP-26 começa neste domingo (31), em Glasgow, na Escócia

A 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima (COP-26) tem início domingo (31), em Glasgow, na Escócia. De forma presencial ou virtual - devido à pandemia de Covid-19 - estarão presentes representantes de 197 estados-membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (UNFCCC) para revisar os termos do tratado de mesmo nome, ou seja, discutir a implementação do Acordo de Paris, que é considerado um dos mais importantes compromissos multilaterais para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Até 12 de novembro, líderes mundiais negociarão ações para limitar as mudanças climáticas e seus efeitos, como o aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos.

O Acordo de Paris, aprovado em 2015 na COP-21, substituiu o Protocolo de Quioto, de 1997. O principal objetivo do documento, ratificado por 55 países - entre eles o Brasil - é reduzir o aquecimento global e limitar o aumento médio de temperatura global a 2ºC, em comparação a níveis pré-industriais.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não irá a COP-26, mas enviará a segunda maior delegação ao evento, com cerca de 100 pessoas. Por parte do País, a contribuição mais importante para ajudar a conter as mudanças climáticas é o desmatamento zero, principalmente na Amazônia. Assim, o Brasil chega à Escócia pressionado por recentes flexibilizações ambientais e pelos aumentos nos índices de queimadas e desmatamento. O principal desafio da delegação será sinalizar para a comunidade internacional como pretende cumprir as metas de redução de emissões de gases poluentes.

um relatório do G-20 indicou que o Brasil cometeu "pedalas climáticas" Segundo o Acordo de Paris, os países signatários não podem retroceder em suas metas. Porém, nesta semana,, ou seja, revisou suas NDCs (sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas). A promessa brasileira original, feita em 2015, e a atualizada apresentam a mesma meta porcentual: queda de 43% até 2030 em relação aos níveis de emissão de 2005.

O que muda é o ponto de partida para estimar os lançamentos de gases do efeito estufa. O governo federal revisou retroativamente os dados brasileiros sobre emissões em 2005 - o que eleva a base de cálculo de 2,1 bilhões de toneladas de CO2 por ano para 2,8 bilhões.