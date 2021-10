Mundo tem aumento de casos semanais de Covid-19 pela 1ª vez desde agosto

Depois de quase dois meses em queda, o número de casos de Covid-19 no mundo aumentou 4% na semana passada, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (27), pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados indicam que a alta nas taxas de infecções foi influenciada pela onda de contaminação que acomete o Reino Unido, a Rússia, a Turquia, a Ucrânia, entre outros países.

Segundo a OMS, de 18 a 24 de outubro foram notificados 2,9 milhões de casos no mundo, sendo que mais da metade, 1,6 milhão, foi registrado na Europa. No continente, o aumento de casos, na comparação com a semana anterior, foi de 18%.

o número vem sendo batido há dias Nesta quarta-feira, a Rússia atingiu, mais uma vez --, recorde de mortes registradas em 24 horas, com 1.123 óbitos. O registro elevou o número oficial para 233.898, segundo a Associated Press.