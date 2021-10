China detalha plano para buscar neutralidade climática

O Conselho Estatal, o gabinete de governo da China, publicou detalhes nesta terça-feira (26) sobre seu plano para atingir o pico de emissões de carbono na atmosfera até 2030. Segundo a agência estatal Xinhua, a iniciativa busca implementar decisões estratégicas tendo em vista a neutralidade climática no futuro.

A China diz que pretende adotar essas medidas de modo "ordenado e eficaz", acelerando a realização de "mudanças verdes" e promovendo o uso eficiente dos recursos, para cumprir a meta.

Entre os pontos principais do plano estão mudar a proporção do consumo de energia não fóssil, melhorar a eficiência da energia utilizada e reduzir a intensidade das emissões de gás carbônico. O anúncio vem na esteira de uma escassez de energia na China, com o governo aumentando a produção de carvão em quase 6% para enfrentar o problema. A China é, hoje, o maior produtor mundial de carvão e o país mais poluente do mundo.

O plano é detalhado às vésperas do início da COP-26, cúpula climática que ocorre a partir desta quinta-feira (28) em Glasgow, na Escócia. O presidente Xi Jinping não deve comparecer ao evento.