Embaixadores recuam em comunicado e Turquia volta atrás na decisão de expulsá-los

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decidiu nesta segunda-feira (25) não expulsar mais os dez embaixadores ocidentais que haviam manifestado apoio a um opositor do governo, aliviando assim uma das maiores crises diplomáticas dos 19 anos do turco no poder.

No sábado (23), Erdogan havia dito que declararia "persona non grata" os embaixadores de Estados Unidos, Canadá, França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega e Suécia, que se mobilizaram a favor de Osman Kavala, preso há quatro anos sem julgamento. Em comunicado conjunto divulgado na segunda-feira anterior (18), os diplomatas pediram "uma solução justa e rápida" para o caso do opositor.

Para o presidente, o texto constituía um "ataque" e um "enorme insulto" contra a Justiça turca. "Nossa intenção não era provocar uma crise, mas proteger nossos direitos, nossa honra, nosso orgulho e nossos interesses soberanos", afirmou.

Agora, porém, os diplomatas "voltaram atrás" e "serão mais prudentes no futuro", declarou o presidente turco após uma longa reunião de seu governo que poderia confirmar a expulsão.

Em comunicados divulgados no Twitter, as embaixadas envolvidas afirmaram agir "conforme a Convenção de Viena e seu artigo 41", que enquadra as relações diplomáticas e proíbe interferência nos assuntos internos do país anfitrião. "Com o novo comunicado feito pelas mesmas embaixadas nesta segunda, um passo atrás foi dado em relação a esta calúnia contra nosso país e nossa nação. Acredito que esses embaixadores serão mais cuidadosos em suas declarações sobre os direitos soberanos da Turquia", disse o presidente.