EUA: congressistas denunciam Bannon por desacato no caso da invasão ao Capitólio

Uma comissão no Congresso dos Estados Unidos, que investiga o ataque ao Capitólio, se manifestou por unanimidade, na terça-feira (19),, ex-assessor de Donald Trump, por negar-se a colaborar com as investigações. "O Sr. Bannon colaborará com nossa investigação ou enfrentará as consequências", advertiu o democrata Bennie Thompson, que está à frente da comissão bipartidária encarregada de investigar os ataques de 6 de janeiro à sede do Congresso. O grupo tem sido criticado por Trump e seus aliados.